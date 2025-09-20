Selvityksen odotetaan valmistuvan ensi kesänä.
Työministeri Matias Marttinen kertoo STT:lle, että hän on päättänyt käynnistää selvitystyön työperäisen maahanmuuton malleista Suomen verrokkimaissa.
Selvityksessä on määrä käydä läpi myös erilaisia maahanmuuttajien pisteyttämisen malleja, joita on käytössä ainakin Kanadassa, Itävallassa ja Saksassa.
Marttisen mukaan selvityksen pohjalta hallitus voi pohtia jatkoaskelia. Selvitys tehdään virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Valmistumista odotetaan ensi kesänä.