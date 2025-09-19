Pisteytyksellä arvioitaisiin mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla.
Poliitikot ovat viime aikoina kiinnostuneet maahanmuuttajien pisteyttämisestä esimerkiksi niin sanotulla Kanadan mallilla. Siinä pisteytyksellä arvioidaan maahan haluavien mahdollisuuksia menestyä työmarkkinoilla.
Liikkeelle pitäisi lähteä siitä, mitä ongelmaa pistejärjestelmällä pyritään ratkaisemaan. Näin sanoo STT:lle työperäisen maahanmuuton parissa työskentelevä hallitusneuvos Katri Niskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Niskasen mukaan pisteyttämistä voidaan käyttää sekä maahanmuuton rajoittamiseen että liberaaliin maahanmuuttopolitiikkaan.