Taloustoimittaja Joonas Turunen kertoo Kymmenen uutisissa, miksi Ruotsi on onnistunut kasvattamaan talouttaan paremmin kuin Suomi.

Talous kasvaa Suomessa odotettua vaimeammin tänä vuonna. Näin arvioi kansainvälinen valuuttarahasto IMF vuosittaisessa maaraportissaan.

IMF:n asiantuntijoiden mukaan päättäjien ja viranomaisten on tasapainotettava julkista taloutta 1,5 miljardilla vuosittain, kunnes talous tasapainottuu ja julkinen velka alkaa supistua.

MTV Uutisten taloustoimittaja Joonas Turunen kuvaa summia hurjiksi, mikäli julkista taloutta täytyy sopeuttaa puolitoista miljardia joka vuosi seuraavien viiden vuoden ajan.

– Syy taustalla on Suomen julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen. Eli se on noussut tässä 2020-luvulla noin 70:stä jo lähelle 90 prosenttia. Jos katsoo verrokkimaita ja vaikka Ruotsia, niin olimme molemmat parikymmentä vuotta sitten molemmat 35 prosentissa suhteessa BKT:hen.

– Ruotsi on edelleen siellä ja Suomi on aivan toisissa lukemissa, taloustoimittaja Joonas Turunen sanoo.

Kriiseihin vastaaminen

Turusen mukaan Ruotsin talous on päässyt nopeammin toipumaan eri kriiseistä.