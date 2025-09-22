Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
Hallitus esittää uudistusta, jonka myötä työtön saisi viikon karenssin ensimmäisestä työnhakuun tai työvoimapalveluihin liittyvästä laiminlyönnistä. Karenssi eli aika ilman työttömyyskorvausta kestäisi seitsemän päivää.
Toisen laiminlyönnin jälkeen oikeus työttömyysetuuteen lakkaisi toistaiseksi.
Tahattomien unohdusten välttämiseksi otettaisiin käyttöön tekstiviestimuistutus velvoitteiden määräajasta ja sovituista tapaamisista. Tekstiviesti ei ollut mukana lakiesityksen luonnosvaiheessa keväällä.
