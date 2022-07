Jussi Herlin: Onnellisin kansa -palkinto pahinta, mitä Suomen yhteiskunnan kehitykselle on käynyt

Jussi Herlin on Koneen hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen rikkaimman miehen Antti Herlinin poika. SuomiAreenan keskustelussa hän edusti Konetta ja teknologiateollisuutta yleisemmin.

Saako onnellisuusvertailu hanskat putoamaan?

Herlin kuvailee tilannetta valtavaksi ongelmaksi ja haasteeksi sekä kansantaloudelle että oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle. Esimerkiksi teknologiateollisuudella on kroonistuva osaajapula, jonka vuoksi ala toivoo keinoja saada kaikkien ihmisten osaaminen käyttöön.

– Pahin asia, mitä Suomen yhteiskunnan kehittymiselle on tapahtunut on se, että olemme saaneet monta kertaa peräkkäin tämän maailman onnellisin kansa -palkinnon, joka tuntuu siltä, että valmis, nyt ei kannata muuttaa mitään, Herlin sanoi.

– Me tarvitaan sellaista ajattelua, että on hirveän paljon tehtävää, koska vielä on ihan todella paljon tehtävää, hän jatkaa.