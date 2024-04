Tyly arvio Venäjän GPS-häirinnän todellisesta syystä: "Heillä on nyt tosipaikka"

Elektronisen sodankäynnin killan puheenjohtaja, everstiluutnantti evp. Petri Kuparinen kertoo, että häiriöt tulevat lähtökohtaisesti Venäjältä. Kuparinen kertoo, että sen sijaan, että Venäjä yrittää häiritä muita maita, kuten Suomea, kyse on aivan muusta.

– Venäjä käyttää häirintää suojautuakseen satelliittipaikannusta käyttäviltä aseilta. Yleensä häiritään samalla muitakin GNSS-järjestelmiä kuin GPS:ää, koska paikannuslaitteissa on myös muita vastaanottimia kuten GLONASS-vastaanottimia, Kuparinen kertoo.

Venäjä hyötyy enemmän kuin kärsii

Kuparisen mukaan Venäjä hyötyy häirinnästä tällä hetkellä enemmän, kuin siitä on haittaa, vaikka se joutunee häiritsemään myös GLONASS-järjestelmääkin.

– Venäjällä on tosipaikka nyt. Uhka on kasvanut jatkuvasti kaukovaikutteisten lennokkien myötä. Siksi se suojaa kohteitaan jatkuvasti, ja on lisäksi valmis käyttämään muuta häirintää ja ilmatorjuntaa ohjushyökkäysten aikana.