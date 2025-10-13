Ukraina ei kerro tarkkoja teknisiä tietoja uutuusdroonistaan, mutta sen uskotaan kurovan umpeen Venäjän teknistä etumatkaa.
Bulava on Ukrainan vastaus Venäjän tuhovoimaisille Lancet-räjähdelennokeille. ZALA Lancet-3 on venäläisten ehkä menestyksekkäin räjähdelennokki omassa luokassaan, kirjoitti riippumaton sotilasaikakausjulkaisu Suomen Sotilas pari vuotta sitten.
Bulava-drooni pystyy eri lähteiden mukaan osumaan joko liikkuvaan tai kiinteään kohteeseen ainakin 60 kilometrin päähän. Bulavassa on videojärjestelmä, jolla voidaan varmistaa iskun onnistuminen. Painoa droonilla on 11,5 kiloa. Se pääsee enimmillään 100 kilometrin tuntinopeuteen.
Ukrainalaisjulkaisu Defence Express väittää, että uutuusdrooni olisi venäläistä Lancetia suorituskykyisempi.
Ukrainan puolustusvoimat ei halua kertoa julkisuuteen uutuusdroonin tarkoista teknisistä tiedoista.
Ukrainassa Bulavaa kutsutaan "venäläisen sotilaan painajaiseksi" ja niitä on otettu käyttöön Ukrainan joukkojen etulinjassa.
– Uuden tekniikan tavoitteena on erityisesti väestömme suojeleminen, kertoo Ukrainan puolustusvoimien edustaja uutispalvelu Enexin haastattelussa.
