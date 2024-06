Itärajan pinnassa sijaitsevilla maatiloilla on ollut jonkin aikaa ongelmia traktoreiden automaattiohjauksen ja ajo-opastinten kanssa. Syyksi ongelmiin on epäilty gps-häirintää.

– Häirintä on satunnaista. Välillä järjestelmät toimivat tosi hyvin ja välillä on pitkiä aikoja, että ne eivät toimi, kertoo Lappeenrannassa asuva maanviljelijä. Yksityisyytensä suojelemiseksi hän esiintyy jutussa nimettömänä, mutta hänen nimensä on STT:n tiedossa.