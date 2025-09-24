YK:n yleiskokous on parhaillaan käynnissä New Yorkissa, mutta monen usko järjestön kykyyn ratkaista kansainvälisiä konflikteja horjuu. MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan monen käsitys YK:sta itsenäisenä toimijana on väärä.

Yksi YK:n yleiskokouksen selvä ja ajankohtainen kipupiste on Lähi-idässä kiristyvä Gazan kriisi.

Vaikka moni maa on tunnustanut Palestiinan valtion kokouksen yhteydessä ja myös Suomi äänesti 141 muun maan mukana kahden valtion mallia hakevan New Yorkin lausuman puolesta viime kuussa, ovat näiden toimien konkreettiset hyödyt olleet tähän asti vähäisiä.

New Yorkista palannut MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä kuvailee, että kaupungin liikenteen lisäksi myös YK on tällä hetkellä solmussa.

– Kaupungin tunnelma on ruuhkainen, siellä ei mikään liikenne liiku. Mutta jos katsoo tunnelmaa asiantuntijoiden keskuudessa, niin kyllä se on kriisitunnelma. YK elää nyt kriisikauttaan, hän toteaa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

2:07 Mitä varten YK oikein on olemassa ja millainen vaikutus sillä on ollut maailmanpolitiikkaan?

Mikä on nykyään YK:n rooli?

Suomen aikaa varhain keskiviikkoaamuna YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa kuultiin myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin puhe.

Stubbin mukaan YK on epäonnistunut tavoitteessaan rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Presidentti muistutti, että Ukrainan tilanne on ollut YK:n agendalla jo 11 vuoden ajan, mutta ratkaisua ei ole vieläkään saatu aikaiseksi.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Penttilän mukaan YK nähdään usein Suomessakin itsenäisenä toimijana, vaikka totuus on kaukana siitä.

– Näkisin lähes mahdottomana, että YK ratkoisi niitä kriisejä, joissa suurvaltojen edut ovat vastakkain. Tällä hetkellä näyttää siltä, että YK:n rooli on olla enemmän tällainen kansainvälisen mielipiteen ilmaisija – jos tämän haluaisi ilmaista toisin, niin keskustelukerho.

– YK on täysin riippuvainen siitä, mitä jäsenvaltiot haluavat, ja täysin riippuvainen siitä, mitä Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä haluavat.

Presidentti Donald Trump antoikin tiistain puheessaan täyslaidallisen YK:lle.

0:51 Trumpilta rajua kritiikkiä YK:lle – "Tyhjiä sanoja"