Koripallon NBA:ssa kuohahti, kun Portland Trail Blazersin valmentaja Chauncey Billups ja Miami Heatin pelaaja Terry Rozier pidätettiin vedonlyönti- ja pokeriskandaalin yhteydessä. TV:stä tutun urheilupersoonan Stephen A. Smithin mielestä Donald Trumpilla on tekemistä pidätyksien ajankohdan kanssa.

Billupsia syytetään osallisuudesta laittomaan pokerioperaatioon, jossa on mafiayhteyksiä ja Rozierin tapauksessa kyse on sisäpiiritietojen käytöstä laittomassa vedonlyönnissä. Smith kertoi ESPN:n lähetyksessä, että hänen mielestään Trump on ainakin osittain pidätyksien takana. Smithin mukaan tapahtuneen ajoitus ei ole yllättävä, sillä Trumpia vastaan on ollut ja on edelleen käynnissä suuria mielenosoituksia.

– Trumpin silmissä ihmiset yrittävät saada hänet vangituksi. Hän on silmissään syytön ja ajattelee, että he yrittivät saada minut vangituksi. Aion ottaa kaikki kiinni. Hän ei leiki. Kaikkien tulee valmistautua, sillä hän on tulossa, Smith sanoi.

Smith totesi, että ei kyseenalaista syytöksien todenperäisyyttä, mutta kukaan ei voi olla hänen mielestään yllättynyt skandaalin ajankohdasta. Smith nosti esille, että FBI:n johtajan Kash Patelin aiheen tiimoilta pitämä lehdistötilaisuus on lisätodiste Trumpin sekaantumisesta oikeustapaukseen.

– Näen lehdistötilaisuuden FBI:n johtajan kanssa. Kerro minulle, milloin olemme koskaan nähneet tällaista? Olemme nähneet syytöksiä aiemmin, olemme nähneet aiemmin urheilijoita joutuvan oikeuden eteen, mutta et näe FBI:n johtajan pitävän lehdistötilaisuutta. Se ei ole sattumaa, se ei ole sattumaa. Se on varoitus siitä, että lisää on tulossa.