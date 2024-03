Trump sai lisäaikaa sakkojen maksuun, mutta edessä saattaa häämöttää rikosoikeudenkäynti – "Tämä on Bidenin johtamaa"

Yhdysvaltain entinen presidentti ja republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump sai maanantaina sekä hyviä että huonoja uutisia oikeudessa New Yorkissa.

Maksettava sakko aleni kuitenkin maanantaina 175 miljoonaan dollariin, mutta summa on maksettava vetoomustuomioistuimen päätöksellä 10 päivän kuluessa.

– Minulla on paljon rahaa. Tiedätte, että minulla on, koska olette tutkineet tiliotteitani jo pitkään ja minulla on paljon enemmän käteistä.