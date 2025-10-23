NBA-koripalloseura Portland Trail Blazersin päävalmentaja Chauncey Billupsia syytetään osallistumisesta laittomaan pokerioperaatioon, johon sisältyy mafiayhteyksiä. Erillisessä mutta tapaukseen liittyvässä vedonlyöntijutussa on myös muita pidätettyjä, ABC News kertoo.

Aiemmin muun muassa ESPN:n urheilutoimittaja Shams Charania raportoi X:ssä, että ESPN on pidättänyt Chauncey Billupsin.

ABC News kertoo artikkelissaan viranomaistietojen pohjalta, että Oregonissa pidätettyä Billupsia syytetään osallisuudesta laittomaan pokerioperaatioon, jossa on mafiayhteyksiä. Portland Trail Blazersin päävalmentajaa odotetaan ensimmäisen kerran oikeuden eteen torstaina.

Billups valmensi juuri Suomen aikaa torstain vastaisena yönä Portland Trail Blazersia NBA-kauden avanneessa kotiopttelussa Minnesota Timberwolvesia vastaan.

Billups on entinen NBA:n tähtipelaaja, joka nimettiin viidesti sarjan tähdistöotteluun ja valittiin vuonna 2004 finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Yhdysvaltalainen aloitti valmennusuransa NBA:ssa Los Angeles Clippersin apuvalmentajana 2020 ja hän on toiminut Trail Blazersin päävalmentajana vuodesta 2021.

Muita pidätettyjä

Samaan tapaukseen kytkeytyvässä mutta erillisessä vedonlyöntijutussa syytteet ovat saaneet Miami Heatin takamies Terry Rozier ja Cleveland Cavaliersin entinen pelaaja sekä apuvalmentaja Damon Jones.