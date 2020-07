Tuula työskenteli Postilla 42 vuotta, järkyttävä käänne 60-vuotissyntymäpäiväksi – "Mä jään työttömäksi"

Posti on palvellut ikonisessa rakennuksessa ydinkeskustassa vuodesta 1938. Viimeiset 20 vuotta Posti on ollut tiloissa vuokralla.

Nyt palvelumyyjänä työskentelevällä Tuuli Feltillä, 59, on takanaan 42 vuoden ura Postin palveluksessa. Tästä kymmenisen vuotta on kulunut pääpostissa.

Kymmenisen työntekijää irtisanottiin

– Myymälä myy postimerkkejä ja postimerkkien myynti on se, mitä seurataan. Yleisesti ottaen tarve postimerkille ja sen ostamiselle on vähentynyt Suomessa ja maailmalla, sanoo asiakaskanavista vastaava johtaja Kaisa Ilola.

– Taustalla on tietysti isompi muutos, mitä Posti on käynyt läpi eli kirjeen väheneminen sekä paketin ja verkkokaupan kasvu.

Niin sanottuja täyden palvelun postipisteitä on Helsingissä 26. Perinteisiin konttoreihin verrattuna Postin kumppaneiden kanssa pyöritettävissä palvelupisteissä on yleisesti laajat aukioloajat eli niissä voi asioida illalla, viikonloppuna ja vaikka sunnuntaina. Tavallista on, että työntekijät tekevät palvelupisteissä postityötä muun myyntityön ohessa. Lisäksi Postilla on automaatteja, joihin asiakas voi viedä tai noutaa paketin.