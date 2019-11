Uudet työehtosopimukset saanut Posti pohtii yhä toimintansa kehittämistä – uudessa sopimuksessa mahdollisuus yhteen jakeluun päivässä

Postipalveluiden johtajan Yrjö Eskolan mukaan seuraavista askelista on tarkoitus keskustella sekä työntekijöiden kanssa paikallisesti että valtakunnallisesti liittotasolla.

– On hirveän tärkeää, että rakennamme polkuja eteenpäin jo kahden vuoden aikana, eikä vasta sen lopulla tai jälkeen.

– Mukana on oikeansuuntaisia elementtejä, jotka auttavat Postia pärjäämään kilpailussa.

Posti: ei laskelmia lakkomenetyksistä

Eskola on tyytyväinen, että työrauha palautuu yhtiöön vaikeiden neuvottelu- ja työtaistelutilanteiden jälkeen. Posti ei ole laatinut laskelmia siitä, millaisia menetyksiä sille aiheutui lakosta. Edellisen osavuosituloksen yhteydessä Posti arvioi, että mahdollisella lakolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen.

– Keskitymme hoitamaan verkkokaupan sesongin, Black Fridayn ja joulukauden hyvin. Kun tästä on selvitty, ymmärrämme senkin, mikä menetys on ollut.

Postipalveluja koskeva sopimus on voimassa noin kaksi vuotta lokakuun 2021 loppuun ja pakettilajittelijoiden sopimus hieman pidempään, tammikuuhun 2022.

Paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto on ylittänyt perinteisten postipalveluiden liikevaihdon. Niiden yhteinen kannattavuus on jonkin verran parantunut alkuvuoden aikana. Eri toimintojen kannattavuutta Posti ei kommentoi.

Tutkija: joustavuus isojen yhtiöiden ongelma

Postin kykyä pärjätä kilpailussa on arvuuteltu. Logistiikkaan perehtynyt tutkija Tomi Solakivi huomauttaa, että muissa maissa moni valtiolähtöinen toimija on osoittanut pärjäävänsä postibisneksessä markkinaehtoisessa kilpailussa. Solakivi on kauppatieteiden tohtori ja yliopisto-opettaja Turun yliopistossa.