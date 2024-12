Marja-Helena lainasi pankista 20 000 euroa ja lähetti rahat "Juhanille" kenkälaatikossa – tämä on hänen tarinansa

Rakkauspetos vei Marja-Helenalta lähes 20 000 euroa. Näin kaikki kävi.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa. MTV Uutiset uusii vuodenvaihteessa vuoden luetuimpia, kiinnostavimpia, erikoisimpia ja katsotuimpia juttuja ja videoita.

Marja-Helenan, 73, Facebookin kilahti kesäkuun lopulla kaveripyyntö ja viesti.

Viestin lähetti Juhani.

"Hei Marja-Helena! Mukava tavata sinut täällä. Miten voit tänään ja millainen sää siellä on? Kiitos kun hyväksyit pyyntöni. Olen nähnyt osan profiilistasi ja olen kiinnostunut kuulemaan sinusta lisää."

Juhani kertoi olevansa 68-vuotias leskimies: vaimo oli kuollut neljä vuotta sitten paksusuolensyöpään. Juhani kertoi, että on kotoisin alun perin Porvoosta, mutta asuu ja on asunut suurimman osan elämästään Tukholmassa.

Juhani kertoi, että on insinööri ja että hän toimii parhaillaan projektipäällikkönä öljynporauslautalla Maltalla. Työntekijöitä hänellä oli 30.

Kun projekti päättyisi heinäkuun lopussa, hän tulisi Suomeen tapaamaan Marja-Helenaa.

Marja-Helena tutki Juhanin Facebook-profiilia ja löysi kuvan miehestä.

Kuvassa oli komeapiirteinen ja ikäisekseen hyvin säilynyt mies. Tummat hiukset olivat siistiksi leikatut ja parransänki hieman harmaantunut. Ruskeat silmät ja miellyttävä katse. Rypyttömän pikeepaidan kauluksen alta pilkotti kultainen ketju.

Marja-Helenan postilaatikko Facebookissa täyttyi Juhanin kauniista sanoista, loputtomista virtuaaliruusuista- ja kahvikupeista.

Viestejä tuli aamuisin, päivisin ja aina iltaisin Juhani lähetti pidemmän viestin, jossa hän kertoi, kuinka onnellinen hän on Marja-Helenasta.

Juhani oli myös musiikkimiehiä. Aamuisiin viesteihin ilmaantui iskelmäpitoisia rakkauslauluja. Ne kuvastivat hänen tunteitaan Marja-Helenaa kohtaan.

Marja-Helena halusi tietää ihastuksestaan enemmän, mutta Juhani ei tainnut pitää kysymyksistä, sillä niiden jälkeen linja aina hiljeni.

Näin tunnistat rakkaushuijarin Mikäli tuntematon henkilö lähestyy sinua netissä, voit yrittää selvittää profiilin aitoutta muutamalla kikalla. Tutustu henkilön profiiliin ja tarkista, kuinka tuore se on. Mikäli profiili on uusi, kannattaa tutkia asiaa tarkemmin.

Tarkastele valokuvaa: Onko kuva aidon näköinen vai onko se huonolaatuinen? Kuvan voi myös laittaa käänteiseen kuvahakuun, josta selviää, onko kuvaa käytetty jollain muulla sivustolla.

Uhriksi joutunut Elina Juusola kertoo omat vinkkinsä. 8:09 Lue lisää: Näin tunnistat huijarin

Suuria seteleitä kenkälaatikossa

Kuukautta myöhemmin, heinäkuun lopulla, kun projektin piti tulla päätökseen Maltalla, Juhani kertoi, että hänen öljynporaukseen käyttämänsä erikoislaite oli mennyt rikki.

Hän oli tilannut jo uuden laitteen Kanadasta ja vakuutti, että oli suorittanut siitä 230 000 dollarin maksun.

Kanadalainen yritys oli kuitenkin Juhanin mukaan lisännyt tilaukseen 5 500 euron arvoisen rahtikulun. Juhani pyysi, että Marja-Helena auttaisi siinä.

Marja-Helena lupasi auttaa. Yli 5 000 euron summaa hänellä ei tosin ollut, joten hän otti pankistaan lainaa.

Juhanilla oli myös pari ehtoa: rahat tuli lähettää käteisenä, ei kirjekuoren sisällä, vaan kenkälaatikossa vanhojen kenkien kanssa. Pakettiin piti kirjoittaa "kengät ja lahja". Lähettinä sai käyttää vain UPS:in kuriiripalvelua. Juhani myös vaati kuvan jokaisesta lähetyksen vaiheesta.

Marja-Helena ei ihmetellyt, vaan toimi niin kuin Juhani oli ohjeistanut.

Juhani vaati, että rahat lähetettiin aina kenkien kanssa.

Marja-Helena joutui nostamaan tonnien seteliniput useammassa erässä. Siitä pankki kiinnostui ja eväsi hetkellisesti nostomahdollisuuden tililtä. Marja-Helena ja pankki kävivät yhteisymmärryksellisen neuvottelun ja raha alkoi taas virrata seinästä.

Rahat kenkineen pakettiin ja lähetys matkaan Juhanin antamaan osoitteeseen Parmaan, Italiaan. Seuraavana päivänä Marja-Helena sai tiedon, että paketti oli noudettu.

Pankista lainaa

Rakkaudentäyteinen viestittely jatkui, Juhanin vaatimuksesta nyt WhatsAppin puolella.

Useimmiten Juhanin viestit olivat virheetöntä suomea, mutta välillä kieli oli kömpelömpää. Toisinaan viestit olivat kuin kopioita jo aiemmista viesteistä.

Linja aina hiljeni, jos Marja-Helena sattui kysymään Juhanilta jotain henkilökohtaisempaa, kuten missä hän oikeasti asui. Kerran Marja-Helena kysyi myös, voisiko hän kertoa lapsilleen Juhanista. Vastaus oli tiukka ei.

– Kun hän tulisi Suomeen, niin sitten kerrottaisiin. Sen piti olla kuulemma yllätys, Marja-Helena kertoo.

Kului pari-kolme viikkoa, kun Juhani kertoi, että uusi Kanadasta tilattu laite oli juuttunut Italian tulliin. Hän tarvitsisi noin 13 000 euroa, jotta saisi sen tullista.

Marja-Helena alkoi epäillä, puhuiko Juhani totta. Marja-Helena halusi tietoa tilatusta laitteesta ja kuvan tullin papereista. Juhanilla oli kuitenkin selitys, kuten aina. Marja-Helena antoi periksi ja heltyi auttamaan.

– Kerroin Juhanille, että ei minulla ole sellaisia rahoja, Marja-Helena kertoo.

Juhani aneli ja aneli vedoten siihen, että Marja-Helena on ainut, joka häntä voisi auttaa.

"Kyllä sinä sen saat jostain. Voithan sinä ottaa pankista lainaa", Marja-Helena kertoo Juhanin kirjoittaneen.

Marja-Helenan omasta pankista ei noin vain yli kymppitonnin lainaa jo olemassa olevan asuntolainan sekä edellisen yli viiden tuhannen euron lainan päälle irtoaisi. Pankki vaati Marja-Helenan omakotitalon vakuudeksi.

Siinä meni Marja-Helenalla raja: kotiaan hän ei kiinnittäisi. Samaan aikaan Juhani pommitti tiukkasävyisillä viesteillä, että tuleeko rahaa.

Viimein löytyi pankki, josta laina irtoaisi. Pankki oli norjalaisomisteinen Bank Norwegian.

Marja-Helena etsi jälleen vanhan kenkäparin- ja laatikon, ja lähetti rahaerän matkaan – tällä kertaa Matkahuollon kautta, sillä sen toimipiste sijaitsi lähempänä kuin UPS:in.

Kuvassa 13 000 euroa, jotka Marja-Helena lähetti Juhanille.

Kun Juhani kuuli, että Marja-Helena oli lähettänyt paketin Matkahuollon kautta, hän raivostui ja käski hakemaan laatikon välittömästi takaisin. Olihan hän jo aiemmin ohjeistanut, että lähetyksiin piti käyttää UPS:ia.

Vaimona pankkipapereissa

Ei kuulunut kuvia rikki menneestä laitteesta, tietoja tullin maksuista, saati rahoista.

Jotenkin kummassa kauniilla sanoilla ja lupauksilla Juhani taas onnistui selittelemään itsensä kiipelistä.

Juhanilla oli myös uusi narraus kehitteillä.

Nyt hän taivutteli Marja-Helenaa avaamaan säästötilin ulkomaiseen pankkiin hänen vaimonaan. Tiliä tarvittiin Juhanin mukaan hänen työntekijöidensä palkkojen maksuun.

Marja-Helena oli ihmeissään, että "emmehän me edes ole naimisissa". Juhani selitti, että tieto menisi vain pankkiin ja että se edesauttaisi palkkojen maksuissa.

Juhani ohjeisti Marja-Helenaa tulostamaan hakemuslomakkeen pankin verkkosivuilta.

Marja-Helena täytti lomakkeen Juhanin ohjeiden mukaisesti: ruksi kohtaan "naimisissa" ja tulokohtaan "suurin mahdollinen". Marja-Helenalla oli myös kopio passistaan, jota hakemuksessa vaadittiin.

Vaikka Juhani oli kieltänyt hiiskumasta hänestä, Marja-Helena halusi kuitenkin näyttää paperia lapselleen ja tämän puolisolle.

– Mistä olet tällaisen paperin saanut? Marja-Helenan lapsi ja hänen puolisonsa kysyivät järkyttyneinä.

Hakemus jäi lähettämättä.

Marja-Helena kertoi Juhanille, ettei lähetä paperia eteenpäin.

"Hyvin tyhmä nainen", oli Juhanin vastaus.

Viimeinen syötti

Kului pari viikkoa, jonka jälkeen Juhani alkoi taas lähettää mielisteleviä viestejä. Lämmittelypuheiden jälkeen hän pyysi 500 euron arvoista Apple-lahjakorttia.

Marja-Helena ei suostunut niin suureen summaan. Juhani alensi pyyntöään: 400, 300, 200.

Marja-Helena taipui ja kävi ostamassa 200 euron arvoisen lahjakortin ja lähetti sen.

Lokakuun alussa Marja-Helena viesti Juhanille, että maksaisi rahat takaisin. Juhani ei kommentoinut pyyntöihin mitenkään, vaan viesti takaisin:

"Mitä sinulle kuuluu kulta?"

Sitten viestit loppuivat.

Tutut kasvot, eri nimi

Pari viikkoa sitten Marja-Helena selaili tuttuun tapaansa taas Facebookia ja törmäsi sattumalta tutun näköiseen komeapiirteiseen ja tummahiuksiseen mieheen. Nimi oli kuitenkin eri: Heikki.

Marja-Helena alkoi tutkia.

Selvisi, että Heikin ja Juhanin tiedot Facebookissa ovat samat: työskenteli yrityksessä Self emploeyd, asuu nyt paikkakunnalla Tukholma, paikkakunnalta Porvoo.

Heikin Facebookissa neljä vuotta sitten jakamissa kuvissa oli myös sama mies kuin Juhanin profiilikuvassa. Myös puhelinnumero oli sama kuin Juhanilla, Marja-Helena kertoo.

Silloin Marja-Helena heräsi: koko Juhania ei ollut olemassakaan, eikä siten siis rikki mennyttä laitetta, ei tullimaksuja, asuntoa Tukholmassa, työprojektia Maltalla. Kaikki oli keksittyä ja valetta.

Heikillä tai Juhanilla oli jo kuitenkin seuraava uhri kiikarissaan nyt toisella nimellä. Marja-Helenan mukaan hän oli pyytänyt Turun alueella asuvaa vanhempaa rouvaa Facebook-kaverikseen ja Marja-Helena halusi varoittaa tätä miehestä.

Marja-Helena päätti viimein ilmoittaa kokemastaan poliisille. Poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus törkeänä petoksena.

– Hän oli niin hyvä puhumaan ja asetti sanoja oikeisiin paikkoihin, mutta miten kummassa haksahdin kaikkeen siihen? Marja-Helena sadattelee itseään.

Haksahdus maksoi Marja-Helenalle lähemmäs 20 000 euroa, eikä hän usko saavansa rahoja koskaan takaisin.

– Maksan näitä velkoja nyt seuraavat kahdeksan vuotta.

Marja-Helenan nimi on muutettu arkaluonteisen aiheen takia. Marja-Helenan henkilöllisyys on toimituksen tiedossa ja toimitus on nähnyt Marja-Helenan ja Juhanin välistä viestinvaihtoa, kuten myös Marja-Helenan tositteet rahanostoista sekä lähetetyt rahapaketit. Toimituksen tiedossa on myös Juhanin Facebook-profiili.