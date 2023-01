Tutkimus: Suurina annoksina tämä ravintolisä voi olla yhteydessä aggressiiviseen syöpään miehillä

Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä eturauhasen syöpäkasvaimissa on vähänlaisesti sinkkiä ja terveessä kudoksessa paljon. Tämän vuoksi sinkkilisien on ajateltu mahdollisesti pienentävän eturauhassyövän riskiä.

Sinkkiä on runsaasti lihassa ja muussa eläinperäisessä ravinnossa. Kasvikunnan tuotteissa sitä on täysjyväviljatuotteissa, siemenissä ja pähkinöissä. Suomessa sinkin suositeltava saanti on naisille 7 mg/vrk ja miehille 9 mg/vrk.