Joka kolmas tyttö kohtaa aikuisten tekemää seksuaaliväkivaltaa verkossa, selviää Pelastakaa Lapset ry:n selvityksestä.
Kaikista kyselyyn vastanneista lapsista 21 prosenttia kertoi kokeneensa aikuisten tekemää seksuaalista väkivaltaa verkossa.
Vastaajat kertoivat, että yleisintä on seksuaalissävytteisten viestien saaminen aikuisilta. Vastaajat kertoivat myös muista väkivallan muodoista, kuten pyynnöistä tehdä seksuaalisia tekoja videolla. Selvityksestä kävi ilmi myös, että lapset kertovat harvoin kenellekään kokemuksistaan seksuaalisesta väkivallasta, koska ilmiö toisaalta ahdistaa heitä ja toisaalta se näyttäytyy jopa liian arkipäiväisenä.
Lisäksi lapset kokevat aikuisten tekemää seksuaaliväkivaltaa verkossa jopa päivittäin, ja aikuisten viestit lapsille muuttuvat useimmiten alle tunnissa seksuaalissävytteisiksi.
Pelastakaa Lapset sanoo, että yhä nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen pitäisi kohdentaa ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten digiturvataitojen vahvistamista ja seksuaalikasvatusta. Lisäksi järjestö vaatii ennaltaehkäisyn vastuuta myös verkkoalustoilta, joissa seksuaaliväkivaltaa tapahtuu.
– Vastuu lasten turvallisuudesta on aikuisilla, ei lasten harteilla. Yhdenkin lapsen seksuaaliväkivaltakokemus on liikaa, sanoo järjestön kehittämispäällikkö Heidi Näppi tiedotteessa.
Selvitys perustuu helmi-maaliskuussa verkossa tehtyyn kyselyyn, jossa kerättiin tietoa 11–17-vuotiailta lapsilta. Yli 4 100 lasta vastasi kyselyyn. 82 prosenttia vastaajista vastasi kyselyyn koulussa oppitunnilla ja loput muuta kautta.