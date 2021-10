Ruotsin pääministeriksi voi nousta ensimmäistä kertaa nainen – "Ruotsi on fantastinen maa, mutta se voi olla myös parempi"

Maa saattaa saada ensimmäisen naispääministerinsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonista, nykyisestä valtiovarainministeristä. Puolueen nimitysvaliokunta päätti syyskuun lopulla ehdottaa Anderssonia uudeksi puheenjohtajaksi, ja tämän myötä hänellä on mahdollisuudet nousta nykyisen pääministerin Stefan Löfvenin seuraajaksi.

Anderssonia kannatetaan käytännössä yksimielisesti, sillä kaikki puolueen alueelliset piirit ovat hänen takanaan.

Andersson on toiminut valtiovarainministerinä vuodesta 2014. Aiemmalla urallaan hän on työskennellyt muun muassa Ruotsin verohallinnossa johtotehtävissä.

Ruotsin Regeringskanslietin ministeriesittelyssä Anderssonin henkilökohtaista-osio on niukka. Sen suomennos käsittää kuusi sanaa ja yhden vuosiluvun: syntynyt 1967, asuu Nackassa, naimisissa, kaksi lasta. Ruotsiksi sanoja on yksi enemmän, nimittäin prepositio i lisää sanojen määrän seitsemään.

Anderssonin aikatauluun ei tässä vaiheessa mahtunut haastatteluaikaa STT:lle, viestitettiin ministerin esikunnasta.

2:18 Stefan Löfven valittiin tiukassa äänestyksessä uudelleen Ruotsin pääministeriksi.

Fantastinen maa voisi olla parempi

Stefan Löfven jättää tehtävänsä sosiaalidemokraattien johdossa kymmenvuotisen rupeamansa jälkeen. Hän ilmoitti loppukesästä aikeistaan luopua sekä puolueen johdosta että pääministeriydestä. Sosiaalidemokraattien puoluekokous järjestetään marraskuun alkupäivinä.Anderssonin pääministeritie näyttää varsin esteettömältä, mutta hänen tulee saada myös valtiopäivien tuki pääministeriydelle.

Andersson hyväksyi puheenjohtajuusehdokkuuden kertomalla, että pitää sitä suurena kunniana.

– Ruotsi on fantastinen maa, mutta me sosiaalidemokraatit tiedämme, että se voi olla myös parempi, hän sanoi.

Häntä luonnehdittiin valinnan yhteydessä jalat maassa olevaksi, ja tätä ominaisuutta yleensä arvostetaan poliitikoissa.

– Andersson tietää, miten asiat ovat, hän sanoo, mikä on tilanne ja hän tekee, mitä vaaditaan, sanottiin perusteluissa, joissa viitattiin myös hänen vahvoihin arvoihinsa muun muassa oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta.

Jengiväkivallan ratkaisemiseksi kaikki keinot

Ministerin profiili sosiaalisessa mediassa on pidättyväinen. Hän ei näytä käyttävän aikaansa Twitterissä vääntämiseen. Instagramissa hän julkaisee työpostausten lisäksi tuokiokuvia liikunnasta ja ulkoilusta.

Myös koronarokotuksen jälkeinen käsivarsikuva laastareineen löytyy.

Facebookin julkisessa työprofiilissa hän otti ehdokkuusjulkistuksensa aikaan kantaa muun muassa rikollisuuteen ja maahanmuuttajiin.

– Ruotsi kamppailee tänne kuulumattoman jengirikollisuuden kanssa. Maassa on asunut pitkään ihmisiä, joista ei ole tullut osa yhteiskuntaa siksi, että he eivät osaa kieltä tai ole saaneet töitä.

– Jos minusta tulee puheenjohtaja, käännän jokaisen kiven lopettaakseni eri ihmisryhmien syrjinnän ja nitistääkseni jengit.

Ruotsia on viime päivät puhuttanut rapmusiikkitähti Einárin surma Tukholmassa, joka on tuore esimerkki maata piinaavasta jengiväkivallasta.

Pelkästään Tukholmassa on uutistoimisto TT:n mukaan sattunut tänä vuonna lokakuun puoliväliin mennessä 109 ampumista, joista 20 johti kuolemaan. Useimmissa Ruotsin ampumistapauksissa kyse on rikollisuuteen sekaantuneiden nuorten miesten välienselvittelyistä.

Yhteenottojen taustalla on usein huumerikollisuutta ja kiristystä. Monet murhista ovat julmia ja teloitustyylisiä.

Jengiväkivallan kasvava ongelma on puhuttanut Ruotsissa jo vuosia, ja sen ratkaisemiseksi on käynnissä erilaisia ohjelmia. Maan hallituksella on jengirikollisuuden kitkemiseksi 34-kohtainen ohjelma, jossa muun muassa pyritään lisäämään poliisien määrää ja sosiaalitoimen resursseja.

Myös Ruotsin rikoksentorjuntaneuvostolla (Brå) on oma aseellisen väkivallan vastainen ohjelmansa, jota on kokeiltu Malmössä ja jota aiotaan levittää muuallekin Ruotsiin.

Päätösten tekeminen miellyttää

Mutta millainen nainen monivuotinen valtiovarainministeri Andersson on?

Expressenin haastattelussa hän kertoi vuonna 2017, että on lapsesta saakka halunnut tehdä päätöksiä, piirre, josta eittämättä on tulevissakin poliittisissa pyrkimyksissä hyötyä.

– Jos haluaa muuttaa maailmaa, on oltava vaikutusvaltaa.Samassa haastattelussa hän myöntää asettavansa vaatimukset valtiovarainministeriössä korkealle, mutta olevansa kuitenkin "paljon kiltimpi" kuin Göran Persson aikanaan.

Dagens Nyheterin hiljattain ilmestyneessä laajassa artikkelissa arvioidaan Anderssonia pragmaattiseksi, rohkeaksi ja luovaksi ja hänen kerrotaan sopeutuvan hyvin olosuhteiden vaatimiin muutoksiin.

– Hän ei takerru periaatteisiin. Hän saattaa todeta, että jokin ratkaisu oli tuolloin oikea, mutta se on nyt väärä, eräs puoluetoveri luonnehtii.Ministeriä pidetään myös suorana, selkeänä, nopeana ja kärsimättömänä ihmisenä, joka pelottomasti tuo esille näkemyksensä, vaikka puolustaisi niitä yksinään.

Eräs sosiaalidemokraatti sanoo, että Andersson avaa suunsa vain silloin kuin tällä on tärkeää sanottavaa.

Jutussa kerrotaan myös esimerkki ministerin väitetystä pitkävihaisuudesta. Kuutisen vuotta sitten julkistettiin raportti, jossa arvosteltiin hallituksen talouspolitiikkaa. Raportin esittelijä on kertonut eri yhteyksissä julkisuudessa, että Andersson antoi hänelle palautetta niin sanotusti isoilla kirjaimilla, jonka jälkeen ei asiaa ole ollutkaan.Televisiokanava SVT:n Politikbyrån-lähetyksessä otsikolla Puskutraktori entinen kollega kertoo, että Anderssonia pelätään.

Ruotsin keskustapuolueen yksi vaikuttaja muistelee kokemuksiaan samoissa neuvottelupöydissä.

– Hän on suora ja selkeä joka tilanteessa. Jos hän on sitä mieltä, että hän oikeassa ja toinen väärässä – kuten hän aina on – tuo hän sen kyllä esille.

Liikunta ja perhe pitävät koossa

Anderssonilla on vankkaa urheilijataustaa ja hän haluaa liikkua säännöllisesti. Päivässä on otettava ainakin 10 000 askelta. Luonto on tärkeä.

– Tulen levottomaksi, jos en voi kävellä, hän totesi Expressenille.

Svensk Damtidning -lehden haastattelussa Andersson meloi kajakilla.

– Tämä on hyvin rentouttavaa.

Haastattelussa ministeri kertoi puolisonsa kanssa tekemästään melontaretkestä, jonka päätteeksi hän telttaili Tukholman saaristossa.

– Se oli fantastista. Koskaan ei nuku niin hyvin kuin kunnollisen liikunnan jälkeen.

Ympäristötietoisen Anderssonin tulevalla työlistalla onkin ilmastonmuutoksen hillitseminen.

– Jos emme ratkaise ilmastonmuutoskriisiä, meidät perii hukka, hän on todennut.

Ministeri on valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hänen puolisonsa on taloustieteilijä, professori Richard Friberg. Pariskunta tapasi opiskeluaikana.

– Richard on sielunkumppanini ja hän tuo paljon turvallisuutta elämääni. Meillä on hurjan hauskaa yhdessä, Andersson sanoi lehdelle.