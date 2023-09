Tutkimus: Masennus voi aiheuttaa kakkostyypin diabeteksen – "Olisi syytä pitää riskitekijänä"

"Valtavan tärkeä tutkimus"

Tutkijat löysivät seitsemän geenivarianttia, jotka vaikuttavat molempiin sairauksiin. Näillä geeneillä on rooli insuliinin tuotannossa sekä aivojen, haiman ja rasvakudoksen tulehduksissa, kertoo New York Post .

– Tyypin 2 diabetes on monimutkainen sairaus, johon liittyy useita riskitekijöitä ja aiempi tutkimus on osoittanut, että sairaus on yleisempi masentuneilla ihmisillä. Tämä tutkimus antaa meille lisätietoa siitä, miksi näin on ja osoittaa, että masennusta olisi nyt syytä pitää tyypin 2 diabeteksen riskitekijänä, Robertson lisää.