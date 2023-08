Diabetesta sairastavien määrän ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä – taustalla myös epätasa-arvo

Asiantuntijoiden mukaan tapausten määrän kasvua pahentavat rakenteellinen rasismi ja maiden välinen epätasa-arvo.



Nykyisellään noin 529 miljoonalla ihmisellä arvioidaan olevan diabetes. Tapauksista 95 prosenttia on kakkostyypin diabetesta, jonka puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää elintavoilla.



Yli puoleen diabeteksen aiheuttamista kuolemista ja vammautumisista on yhdistetty korkea painoindeksi, joka viittaa osaltaan ylipainoon. Muita riskitekijöitä olivat epäterveellinen ruokavalio, liikunnan puute, tupakointi ja alkoholi.



Institute for Health Metrics and Evaluation -terveystutkimusinstituutin (IHME) johtavan tutkijan Liane Ongin mukaan yksi tekijä oli myös ruokavalion muuttuminen.



– 30 vuoden aikana eri maat ovat siirtyneet perinteisistä ruokailutottumuksista -- jalostetumpiin elintarvikkeisiin, Ong kertoo uutistoimisto AFP:lle.



Hän arvioi, että ihmiset ovat syöneet aiemmin ehkä enemmän hedelmiä, vihanneksia ja kasviksia.