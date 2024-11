Tutkimus löysi ihon "rakennusohjeet" – voisi auttaa hidastamaan ikääntymisen merkkejä

Tiimi onnistui selvittämään, miten ihmiskeho luo ihoa kantasoluista. He onnistuivat myös jäljentämään pienen määrän ihoa laboratoriossa.

Tutkimus on osa laajempaa The Human Cell Atlas -hanketta, jossa yritetään ymmärtää, miten ihmiskehon jokainen osa syntyy solu kerrallaan.

The Human Cell Atlas -projekti

BBC kertoo The Human Cell Atlas -nimellä kulkevan hankkeen olevan yksi kunnianhimoisimmista tutkimusohjelmista biologian saralla. Kyseessä on kansainvälinen tutkimus, jonka keskuksena toimii IsoN-Britannian Cambridgessa sijaitseva Wellcome Sanger -instituutti.

Edistysaskelia

Tähän visioon on vielä pitkä matka, mutta BBC:n mukaan tutkijat ovat edistyneet asiassa. Viimeisimpiä edistysaskeleita aiheen tiimoilta on ollut se, että on ymmärretty, miten ihosolut kehittyvät sikiövaiheessa.