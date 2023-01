Tutkijat kumosivat ikääntymisen merkkejä hiirissä – suomalaisprofessori kertoo, mitä läpimurto tarkoittaa ihmisille

Ensin tutkijat “rikkoivat” geenitekniikan avulla hiiren dna:ta. He antoivat hiirelle ainetta, joka luo entsyymiä niiden elimistössä. Kyseinen entsyymi "leikkaa" hiirten geeniperimään virheitä, joita syntyy myös luonnollisesti ikääntymisen myötä.

Tehtyään tuhoa hiirten dna-rakenteeseen, he onnistuivat kuitenkin kumoamaan osia ikääntymisvaikutuksesta geeniterapian avulla.

– Olemme tulleet työmme perusteella siihen päätelmään, että epigeneettisen informaation häviäminen on todennäköisesti ikääntymisen juurisyy, Harvard Medical Schoolin tutkijat kirjoittavat .

Samankaltaisia tuloksia

Sovellettavuus ihmisiin

Jotkut tutkijat ovat pohtineet, miten iso vaikutus sillä on ollut, että korjattu vahinko geeniperimässä on aiheutettu keinotekoisesti.

Ikääntymisen kaupallistuminen

Ikääntymisen bisness-potentiaali on valtava. Tähän liittyy myös eettisiä kysymyksiä.

– Alalla on tutkijoita, jotka pyrkivät hidastamaan ikääntymistä, tai jopa pysäyttämään sen. Sitten on meitä, jotka pyrkivät ymmärtämään mitä ikääntyminen solutasolla on, ja kohdentamaan huomiota vaivoihin, joita ikääntymiseen liittyy.