Tutkimus: Incel-miehet voi jakaa kolmeen eri ryhmään

Incel-ilmiö on herättänyt keskustelua yhteiskunnassa ja huomiota mediassa, sillä jotkin incel-verkkoyhteisöissä aktiiviset jäsenet ovat osallistuneet erityisesti naisiin, mutta myös koko yhteiskuntaan, kohdistuviin väkivaltaisiin tekoihin, kerrotaan PsyPost -lehdessä.

Psychology of Men & Masculinity -alustalla julkaistu määrällistä tutkimusmenetelmää käyttävä tutkimus tunnisti, että incel-miehet jakautuvat kolmeen eri ryhmään uskomustensa perusteella.

Ulkopuolistajilla eniten väkivaltaisia ajatuksia, sisäänpäin kääntyneillä eniten taipumusta itsetuhoisuuteen

He syyttivät yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten sukupuolten tasa-arvoa, länsimaista yhteiskuntaa ja feminismiä vastentahtoisesta selibaatistaan. 272 miehestä 54 kuului tähän joukkoon.

Tähän ryhmään kuuluvat miehet eivät eronneet merkittävästi kahden muun ryhmän miehistä ulkopuolisten syyttelyn suhteen, mutta he olivat todennäköisemmin onnellisia ja avoimempia hakemaan apua sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tähän ryhmään kuului 113 miestä.

Sisäänpäin kääntyneiden ryhmässä oli eniten itsetuhoisia ja itsemurha-ajatuksia. He ilmaisivat enemmän yhteisymmärrystä lausuntoihin, jotka oikeuttivat väkivaltaa ja raiskauksia. Kuitenkin he syyttivät tilanteestaan itseään. Tähän ryhmään kuului 90 miestä.

Tutkimuksessa käytettiin radikalisoitumista tutkivaa mallia

Ensimmäinen on tarve eli käyttäytymisen taustalla oleva motivoiva voima, usein merkitys tai validointi.

Toinen on narrativii eli kulttuurinormit ja arvot, jotka ohjaavat kannattajia saavuttamaan merkitystä ja käsittelemään epäkohtia.

Kolmas on verkosto eli ryhmä, johon kuuluu samanmielisiä yksilöitä, jotka vahvistavat yksilön narratiivia ja tarjoavat sosiaalista tukea.

Tutkijat pyrkivät analysoimaan incel-yhteisön jäseniä sen perusteella, kuinka pysyvänä he näkivät tilanteensa, tukivatko he väkivaltaa tai oliko heillä itsensä vahingoittamiseen tai itsemurhaan liittyviä ajatuksia.

Riski väkivaltaan voi kasvaa vastentahtoisen selibaatin pitkittyessä

Ellenbergin mukaan on mahdollista, että mitä pidempään joku elää vastentahtoisessa selibaatissa, sitä todennäköisemmin hän alkaa uskoa, että tilanne on pysyvä, ja siksi väkivalta on paras tai jopa ainoa tapa saada itselleen merkityksellisyyttä.