Tutkimus: Bakteerien aiheuttamat infektiot maailman toiseksi yleisin kuolinsyy – nämä viisi kuolettavinta vastuussa yli puolesta

Tutkimuksen toteuttaneessa Global Burden of Disease (GBD) -tutkimusohjelmassa on mukana tuhansia tutkijoita ympäri maailmaa.

– Tutkimus paljastaa ensimmäistä kertaa bakteerien aiheuttamien infektioiden haasteen maailman terveydelle täydessä laajuudessaan, sanoo yhdysvaltalaisen Institute for Health Metrics and Evaluation -terveystutkimusinstituutin johtaja Christopher Murray, joka on yksi tutkimuksen tekemiseen osallistuneista tutkijoista.