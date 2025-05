Tutkijatohtori Putinin puheesta: "Mielestäni se ei viesti siitä, että Venäjä olisi solmimassa rauhaa"

Moskovan voitonpäiväjuhlinnassa kuultiin perinteinen puhe. Ulkopoliittisen instituutin tutkijaprofessori Kristiina Silvanin mukaan puheessa kiinni erityisesti huomion maininta Kiinan ponnistuksesta toisessa maailmansodassa.

Moskovassa juhlittiin perinteistä voitonpäivää näyttävällä sotilasparaatilla. Paraatiin osallistui muun muassa Pohjois-Korealaisia ja kiinalaisia sotilaita.

Toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi pidetyissä juhlallisuuksissa olivat vieraina muun muassa Kiinan ja Valko-Venäjän presidentit.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijaprofessori Kristiina Silvan arvioi Putinin pitämää puhetta MTV:n Kymmenen Uutisissa.

Hänen mukaansa puhe oli perinteinen.

– Itse kiinnitin huomiota mainintaan Kiinan ponnistuksesta toisessa maailmansodassa ja roolista osana tätä voittoa.

Silvan toteaa, että Kiinan presidentti Xi Jinping on kerran aiemmin osallistunut juhlintaan vuonna 2015. Hänen mukaansa Putin pyrkii viestimään Kiinalle, että Venäjä arvostaa Kiinan kumppanuutta.

Sen sijaan puheessa ei mainittu kertaakaan Ukrainaa taikka rauhan ponnisteluja.

– Ajattelisin, että se kertoo siitä, että Venäjä ei ole vielä valmis solmimaan rauhaa. Tämä erityisoperaatio mainittiin kerran ja mainittiin kansan tukevan sitä täysin. Mielestäni tämä ei viesti sitä, että Venäjä olisi solmimassa rauhaa.

Moskovan juhlallisuuksissa oli enemmän päämiehiä kuin vuosiin. Silvan arvioi, että Venäjä kokee tärkeänä sen, että kansainvälisiä johtajia on juhlimassa voitonpäivää.

– Se on Venäjän tärkein valtiollinen juhlapäivä, mutta se on myös kansainvälisen tuen osoitus. Kyllä se on totta, että Venäjällä on edelleen kumppaneita ja etenkin sellaisia kumppaneita, jotka uskovat, että osallistumalla tähän tärkeään symboliseen juhlaan, he voivat edistää omia intressejään.