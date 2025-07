Tutkijat uskovat löytäneensä Maan vanhimman kiven – paljastaisi tietoa "helvetin" kaltaisista olosuhteista

Kivet ovat peräisin Hadean-kaudelta, jolloin maapallo oli vasta muodostumassa.

Tutkijat sanovat löytäneensä maapallon vanhimman kiven Kanadan Quebecistä.

Kivessä on maankuoren palasia, jotka ovat peräisin yli 4,16 miljardin vuoden takaa.

Palaset löytyivät niin sanotulta muinaisen merenpohjan jäänteeltä, jota kutsutaan Nuvvuagittuqin vihreäkivivyöhykkeeksi.

– Kivet ovat kuin geologien kirjoja. Ja juuri nyt meiltä puuttuu kirja tästä kaudesta. Nuvvuagittuqin vihreäkivivyöhyke olisi ainakin yhden sivun mittainen tuosta kirjasta, joten siksi se on niin tärkeä, kertoi geologi Jonathan O’Neil , joka on Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen tekijä.

Löydetty kivi on ensimmäinen, jonka tiedetään olevan peräisin Hadean-kaudelta. Se alkoi noin 4,5 miljardia vuotta sitten, jolloin myös maapallo oli vasta muodostumassa. Tuolloin maailma oli kuuma ja myrskyisä sekä ”helvetin kaltainen”.

Vihreäkivivyöhykkeestä on monia näkemyksiä tutkimusryhmissä. Useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että kivilöydös on vähintään 3,75 miljardia vuotta vanha.

Näkemykset kuitenkin eroavat siinä, onko se Maan vanhin kivi.

Vielä useampi ajattelee, että Luoteis-Kanadassa sijaitseva Acasta Gneissi -kivimuodostelma olisi kaikista vanhin kivilöydös Maan päällä.

Muodostelmassa oleva kivi on arvioitu vähän päälle neljän miljardin vuoden ikäisiksi. Maassa on olemassa myös vanhempia kiviä, mutta osa niistä on meteoriitteja.

