7 miljardia vuotta vanha tähtipöly on vanhinta Maasta koskaan löydettyä materiaa – osa jyväsistä on miljardeja vuosia vanhempia kuin Aurinko

Tähdillä vauvabuumi 7 miljardia vuotta sitten

Suurin osa meteoriitin mukanaan tuomasta jyvistä, noin 60 prosenttia, on syntynyt noin 4,6-4,9 miljardia vuotta sitten, kun Auringolla on ikää noin 4,6 miljardia vuotta ja Maalla 4,5 miljardia.

Tutkimus suoritettiin Yhdysvalloissa Field Museum of Natural History -museossa Chicagossa. Tutkimustulos julkaistiin eilen Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa.