Grand Canyon jatkuukin Australian puolella – varmistaako tämä tieto käsityksen mannerlaattojen historiasta?

Tutkijoiden mukaan Tasmaniasta on löytynyt samaa punertavaa kiviainesta kuin Grand Canyonilta Yhdysvaltain Arizoniassa, mikä selittyisi sillä, että mantereet ovat aikanaan olleet kiinni toisissaan.

Jättiläismanner Rodinian aikana Laurentia (nyk. Pohjois-Amerikka) on ollut nähtävästi kiinni Australiassa.

Jättiläismanner Rodinian aikana Laurentia (nyk. Pohjois-Amerikka) on ollut nähtävästi kiinni Australiassa.

Jack Mulder huomasi yhtenäisyyden



Tasmaniassa punertavaa kiviainesta on löytynyt Rocky Capen kansallispuistosta.

Australialaisessa Monashin yliopiston tutkimuksessa on ollut mukana australialainen geologi Jack Mulder, jonka ansiota koko tutkimus oikeastaan on. Tulokset on julkaistu Geology-tiedelehdessä.