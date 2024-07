Tutkijat tyrmäävät virallisen olympialaisauton

Vastustavat vetyä

Syy löytyy Mirain tankista: se kulkee vedyllä. Kirjelmän mukaan vetyauto voi olla ympäristöystävällinen, mutta leijonanosa maailman vetyvaroista on edelleen peräisin fossiilisista polttoaineista, kuten metaanikaasusta.

Toyota on toimittanut olympialaisiin muun muassa 500 Miraita ja yli tuhat sähköautoa.

Yhtiö on luvannut kisa-autojen käyttävän vetyä, joka on johdettu vedestä ja orgaanisista aineista, jotka on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Kirjelmän mukaan kuluttajan ostama Mirai kuitenkin todennäköisesti käyttäisi muilla tavoilla hankittua vetyä.