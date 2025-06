Ikivanhasta fossiilista löytyi isäntänsä orjuuttava "zombisieni"

Kärpäsen päästä pursuava "zombisieni" on ikuistunut 99 miljoonaa vuotta vanhan meripihkan sisälle.

Isäntäeläimensä "zombiksi" muuttavia uusia sienilajeja on löydetty kärpäsestä ja muurahaisesta, jotka ovat eläneet 99 miljoonaa vuotta sitten.

Hiljattain julkaistu tutkimus osoittaa, että erikoiset loissienet ovat eläneet jo dinosaurusten rinnalla. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa CNN, joka julkaisi myös kuvan kärpäsen päästä pursuavasta sienestä meripihkan sisällä.

Löydöksen teki tutkijaryhmä Kiinan Nanjingin geologian ja paleontologian instituutista.

Hyönteiset loissienineen löydettiin Myanmarista, josta on aiemmin löydetty myös muita poikkeuksellisen hyvin säilyneitä fossiileja sisältäviä meripihkanäytteitä.

Zombiesienet innoittivat kauhusarjan

Tutkijat nimesivät tutkimuksessa kaksi aiemmin tuntematonta muinaista Ophiocordyceps-sukuun kuuluvaa sienilajia. Kyse on vanhimmista koskaan löytyneistä vastaavista sienilajeista, jotka ovat harvoin ikuistuneet isäntäeläimensä kanssa.

Osa Ophiocordyceps-suvun sienilajeista tunnetaan nykyään muurahaisia "orjuuttavin" loisina, jotka pystyvät manipuloimaan isäntänsä käytöstä omaksi hyväkseen.

Sienet siis muuttavat isäntänsä eräänlaiseksi "zombiksi". Kyseiset sienet ovat olleet inspiraationa suursuosioon nousseelle Last of Us -peli- ja tv-sarjalle.

Kuvassa "zombisienen" tartuttama hämähäkki.Anton Sorokin / Alamy Stock Photo

Nykyään vastaavien loissienten tiedetään pystyvän elämään useissa eri hyönteisissä, kuten muurahaisissa, kärpäsissä, hämähäkeissä ja koppakuoriaisissa. Myös Cordyceps-suvun sienet tartuttavat hyönteisiä samankaltaisella tavalla.

Sienen itiö tunkeutuu hyönteisen aivoihin ja ottaa sen kehon haltuunsa. Kuolevat sienitartunnan saaneet muurahaiset lähtevät yhtäkkiä pesästään ja kiipeävät korkealle kasveihin roikkumaan.

Lopulta sieni räjähtää muurahaisen sisällä ja vapauttaa itiöitä, jotka tartuttavat seuraavat pahaa-aavistamattomat uhrit.