Mitä vain yhteisen hyvän vuoksi? Muurahaiset eivät jakele tykkäyksiä vaan oksentavat suusta suuhun

Muurahaisillakin on sosiaalinen elämä, mutta toisin kuin ihmiset, he eivät kirjoittele toisilleen sosiaalisessa mediassa vaan oksentavat toistensa suuhun, kertoo Live Science -julkaisu .

Useimmilla hyönteisillä on etu-, keski- ja takasuolisto.

– Sosiaalisilla hyönteisillä etusuolisto on ikään kuin "sosiaalinen maha". Keski- ja takasuoliston sisältö on tarkoitus sulattaa, mutta etusuoliston sisältö sen sijaan on tarkoitus jakaa, Adria LeBoeuf, sveitsiläisen Fribourgin yliopiston apulaisprofessori kertoo.