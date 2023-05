Outo kuuma mötikkä syöksyi makuuhuoneen katon läpi Yhdysvalloissa: Tutkijat vahvistivat kosmisen alkuperän

New Jerseyn kiveksi ristitty kappale rojahti Suzy Kopin isän makuuhuoneen katon läpi lattialle ja vaurioitti samalla lattiaakin. Mitoiltaan kivi on 10 kertaa 15 senttimetriä.

Tutkijat ovat vahvistaneet alkuperäiset arviot siitä, että kyseessä on meteoriitti, ja vieläpä erittäin vanha. Tutkijoiden mukaan kyseinen 900 gramman painoinen mötikkä on noin 4,6 miljardia vuotta vanha kondriitti-meteoriitti. Kyseinen meteoriitti on ollut olemassa aurinkokuntamme alkuajoista lähtien, ennen kuin se pamahti lattialle.