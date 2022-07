Stena saattoi eksyä parittelumatkallaan, arvioi tutkija – seuraava etelään eksyvä mursu pitäisi käännyttää mahdollisimman nopeasti

Parittelemasta palaavat naaraat voivat eksyä

Mursut tapaavat vuosittain Huippuvuorten pohjoispuolella parittelun merkeissä. Mursut parittelevat vedessä, mutta synnyttävät jäällä. Tämän vuoksi ne joutuvat Aaen mukaan siirtymään yhä pidempiä matkoja paritellakseen, koska ilmastonmuutoksen takia jäinen alue on kauempana mursuista. Tällöin laumasta eksyy helpommin.

Urosmursut ajautuvat etelään useimmiten, koska ne on karkotettu laumasta. Naarasmursuilla syynä sen sijaan on yleensä eksyminen, koska niillä on pidempi matka parittelupaikalle. Stena ja Norjan pääkaupungissa Oslossa parhaillaan oleileva Freya ovat naaraita.