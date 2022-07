Pärjääkö ainutlaatuisen pitkälle eksynyt "suomimursu" Itämeressä? Asiantuntija kertoo, missä päin Suomea olosuhteet ovat Stenalle ihanteelliset, jos se ei löydä kotiin

Stena on hyvin kaukana kotoa, sillä mursuja tavataan Haminaa ja Kotkaa tyypillisemmin arktisilla alueilla. Koska mursu on sille sopimattomassa ympäristössä, mursun selviytymismahdollisuudet ovat herättäneet ihmisissä kysymyksiä.

– Kyllä se oli sitten uskottava. Varsinkin sen jälkeen, kun tutustuin sitten muihin mursuhavaintoihin. Tästä kyseisestä mursusta on itseasiassa tehty paljon havaintoja, sillä on ollut selkeä reitti tänne itärajan tuntumaan.

– Mursu on arktinen eläin, eikä yleensä Euroopan rannoilla ollenkaan esiinny tai lisäänny. Se, että mursu ylipäätään harhautuu tänne etelään, on sinällään poikkeuksellista.

– Näyttää siltä, että mursu on suunnannut kohti yhä huonompia ravintovesiä. Mutta mursu on ollut jo kuukauden Itämeressä ja osoittanut aika vakuuttavasti selviävänsä täällä. Jos se on lähdössä länteen päin, olot paranevat. Mikäli se suunnistaa Saaristomerelle, siellä on runsaammin simpukkaa, mikä on sen pääravintokohde.