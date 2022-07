Mursu palasi! Löytyi kotkalaismiehen etupihalta, poliisi ja lääkärit paikalla – tämä kaikki eläimen Suomen-kiertueesta tiedetään

Jukka Hovila kertoi MTV Uutisille, että alue on eristetty, paikalla on poliisi sekä kaksi eläinlääkäriä nukuttamassa mursua.

Pelastuslaitos sai hälytyksen mursusta takapihalla kello 8.44. Paikalla on tällä hetkellä pelastuslaitoksen lisäksi poliisi ja eläinlääkäreitä.

Päivystävä palomestari Juha Särmäsen mukaan neuvotteluita käydään eläinlääkäreiden ja Korkeasaaren kanssa. Jatkosta ei vielä ole tietoa, mutta tilanne on rauhallinen.

Korkeasaaresta vahvistetaan MTV Uutisille, että eläintarhan villieläinsairaala on mahdollinen kohde mursulle, jos sitä ei saada turvallisesti takaisin mereen.

Näin mursun matka on edennyt

Katseita kääntänyt mursunaaras on nähty kesän aikana Saksassa, Puolassa ja puolitoista viikkoa sitten Latviassa.

Mursun liikkeitä tutkinut väitöskirjatutkija Rune Aae Kaakkois-Norjan yliopistosta kertoi perjantaina Helsingin Sanomille, että mursu on havaittu ensimmäisen kerran Norjan lounaispuolella maaliskuun puolivälissä.

– Emme me montaa minuuttia voineet viettää siinä, kun päätä alkoi särkeä, valokuvausharrastaja Erkki Syrjäläinen kertoi Ylelle.

Stena ei kuitenkaan ole ainoa mursu, joka on hämmästyttänyt läsnäolollaan ihmisiä. Norjassa otsikoihin on noussut Freya-mursu, jonka matkaa on seurattu useamman viikon ajan.