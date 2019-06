Tutkijalta tiukka muistutus: "Ei ole hyvä, jos hallituksessa istuu vain valkoisia, keski-iän ylittäneitä pukumiehiä" – ministerisalkut jaettava tasan miesten ja naisten kesken

Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola pitää nykyistä kehitystä ilahduttavana. Muutosta on odotettu vuosikymmeniä ja vasta 2000-luvulla on päästy tasa-arvoon. Suomessa on ollut tuore Rinteen hallitus mukaan lukien 2000-luvulla 197 ministeriä, näistä 102 on ollut miehiä ja 95 naisia.