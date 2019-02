Haavistolla meni aamukahvi väärään kurkkuun pääministeriuutisesta: "Niin nopeaa tunnelman vaihdosta en ollut ennen nähnyt"

"Latinopuolisoa saa aina odottaa"

Kehu toinen puoluejohtaja – SDP:n Antti Rinnettä kehun. Heillä on saatu selvästi puolueen koneisto toimimaan ja myös kestävän kehityksen ja ympäristön teemat puolueen asialistalle parin viimeisen vuoden aikana. Erikseen kehun senkin vuoksi, että hän on tosipaikan edessä oman terveytensä ja jaksamisensa kanssa. Meiltä muilta puoluejohtajilta hänelle lämpimät terveiset. Mikä on suurin tekemäsi virhe politiikassa? – Joidenkin epäonnistuneiden vaalien jälkeen olen tajunnut, että en osannut tehdä omaa kampanjaa. Pääni oli jäänyt vielä siihen vihreiden alkuajan tunnelmaan, että tehdään koko porukalle kampanjaa. Se on yksi läksy, jonka olen oppinut. Suomessa äänestetään paitsi puoluetta myös yksittäistä ehdokasta. Mitä teet arjessasi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? – Olen koittanut auton vaihtamisella vähäpäästöisempään vähän vaikuttaa siihen. Ensimmäistä kertaa olen alkanut ostaa käytettyjä paitoja Huuto.netistä. Aina olen esimerkiksi kamerat ja huonekalut ostanut mielelläni käytettynä. Nyt olen kokeillut vaateostoksia, ja ihan hyvää tavaraa tuli. Kuka on lobannut sinua viimeksi ja mistä aiheesta? – Etelä-Korean suurlähettiläs. Hän puhui Korean niemimaan tulevaisuudesta ja Koreoiden yhdistämisestä ja toivoi, että Suomi olisi myös sillä alueella aktiivisempi ja ottaisi nämä kysymykset esiin EU:ssa ja myös Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa. Oletko feministi? – On monenlaista määritelmää, mutta ajattelen itse olevani feministi. Se tarkoittaa lähtökohtaista ajatusta, että naisten oikeudet ovat aivan yhtä suuria kuin miesten. Puoluejohtajana yritän katsoa, että meidän pätevät naiset pääsevät vähintään samalla tavalla esille kuin miehet. Kenelle lähetit viimeksi Whatsapp-viestin, ja mitä se sisälsi? – (Puoliso) Antonio (Flores) on latino ja siitä seuraa, että usein kun lähdetään jonnekin, voi varustautua tunnin odotusajalla. Lähetin Antoniolle kiirehtimisviestin, että "Mä istun täällä Robert's Coffeessa. Tää menee tunnin sisällä kiinni, voisitko tulla".