Antti Rinnettä ehdotetaan varapuhemieheksi – tätä mieltä Matti Vanhanen on varamiehestään: "Olen saanut jonkin verran vaatimuksia siitä, ettei tällaista pitäisi hyväksyä"

Matti Vanhaselle Sirpa Paateron (sd.) valinta kuntaministeriksi oli pieni, mutta ei tavaton yllätys. Eduskunnan puhemies uskoo, että Posti-kiistan aikaiset tapahtumat on Sdp:n riveissä käyty läpi ennen ministerisalkkujen eilistä jakoa.

Vanhasella Antti Rinteen pestistä poliittinen vastaus

Sirpa Paateron valinnan lisäksi kansa on hämmentynyt Antti Rinteelle (sd.) suunnitellusta kohtalosta: entiselle pääministerille on pedattu varapuhemiehen paikkaa. Toisin sanoen: Rinne olisi varapuhemiehenä eduskunnan puhemies Matti Vanhasen varamies.

– Olen saanut jonkin verran sosiaalisessa mediassa vaatimuksia siitä, ettei tällaista pitäisi hyväksyä. Hän on kuitenkin istuva kansanedustaja. Voitaisiinko hänet siis valita valiokunnan jäseneksi puheenjohtajaksi tai puhemieheksi? Nämä ovat niitä tehtäviä, joihin (kansan)edustajat ovat vaalikelpoisia, Vanhanen toteaa.

Reilu 15 vuoden tapahtumat kirkkaina mielessä

Matti Vanhanen oli reilu vuosikymmen sitten samassa tilanteessa, jossa mahdollisesti Sanna Marin on eduskunnan huomisen pääministerivalinnan jälkeen. Vanhanen tietääkin varsin hyvin, millaista on astua haastavaan ja itsenäiseen pääministerin tehtävään kahden vahvan hallituspuolueen välillä on skismaa.