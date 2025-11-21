Uudistus ei etene tällä hallituskaudella. Kunta- ja alueministeri Ikonen harmittelee epäonnistumista.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene tällä hallituskaudella. Ikosen mukaan hallituspuolueet eivät löytäneet uudistuksesta sopua.
Ikonen harmittelee epäonnistumista. Hänen mukaansa uudistus on kunnille välttämätön ja työtä sen eteen pitää jatkaa.
Uudistusta on vatvottu hallituksessa pitkään. Erimielisyyttä on ollut esimerkiksi niin sanotuista sote-eristä ja siitä, huomioidaanko tuulivoiman verotulot tasausjärjestelmässä.
Valtionosuusuudistuksen piti alun perin tulla voimaan vuoden 2026 alussa. Se päätettiin jo viime vuonna siirtää vuoteen 2027, mutta nyt asia on jäämässä seuraavan hallituksen murheeksi.
Uudistus on ollut vaikea RKP:lle. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi heinäkuussa, että puolueen on mahdotonta hyväksyä sote-erien poistamista.
Adlercerutz sanoi yllättyneensä tiedosta uudistuksen kaatumisesta. Hänen tiedossaan ei ole, että kompromissiesitystä olisivat kuitanneet myöskään perussuomalaiset. Adlercreutz sanoo olevan valitettavaa, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene. RKP:n mielestä esitetyn uudistusmallin ongelmat olivat isoja, mutta neuvotteluja olisi ollut hyvä jatkaa.
"Ikosen Black Friday"
Keskustan kansanedustajan Petri Honkosen mukaan hallituksen kyvyttömyys sopia kuntien valtionosuusuudistuksesta kertoo sen toimintakyvyttömyydestä.