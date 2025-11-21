Juuri nyt Avaa

Adlercerutz sanoi yllättyneensä tiedosta uudistuksen kaatumisesta. Hänen tiedossaan ei ole, että kompromissiesitystä olisivat kuitanneet myöskään perussuomalaiset. Adlercreutz sanoo olevan valitettavaa, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene. RKP:n mielestä esitetyn uudistusmallin ongelmat olivat isoja, mutta neuvotteluja olisi ollut hyvä jatkaa.

Valtionosuusuudistuksen piti alun perin tulla voimaan vuoden 2026 alussa. Se päätettiin jo viime vuonna siirtää vuoteen 2027, mutta nyt asia on jäämässä seuraavan hallituksen murheeksi.

Uudistusta on vatvottu hallituksessa pitkään. Erimielisyyttä on ollut esimerkiksi niin sanotuista sote-eristä ja siitä, huomioidaanko tuulivoiman verotulot tasausjärjestelmässä.

Ikonen harmittelee epäonnistumista. Hänen mukaansa uudistus on kunnille välttämätön ja työtä sen eteen pitää jatkaa.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene tällä hallituskaudella. Ikosen mukaan hallituspuolueet eivät löytäneet uudistuksesta sopua.

– Kuntaministeri Ikonen ja koko Orpon hallitus ovat epäonnistuneet suurimmassa ja vieläpä tämän vaalikauden ainoassa kuntia koskevassa hankkeessa, Honkonen sanoi.

Keskustan kunta- ja aluetyöryhmää johtava Honkonen totesi, että ongelmat siirtyvät nyt seuraavalle vaalikaudelle.

Hän varoittaa, että taloustilanne kriisiytyy useissa kunnissa, mikä johtaa kuntapalvelujen alasajoon. Nyt tilanne on se, että kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki kohtelee kuntia sattumanvaraisesti. Valtio maksaa kuluvana vuonna noin 3.5 miljardia valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, mutta rahat jakautuvat epätasaisesti.