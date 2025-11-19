Maaseudun Tulevaisuuden teettämä kysely paljastaa, että SDP:n Antti Lindtman on suomalaisten ykkösvalinta seuraavaksi pääministeriksi.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on suomalaisten suosikkivalinta kysyttäessä, kuka puolueiden puheenjohtajista olisi paras henkilö seuraavaksi pääministeriksi.
Lindtmanin valitsi Maaseudun Tulevaisuuden kyselyssä kaikista vastaajista 18 prosenttia.
Kakkossijalle nousi Antti Kaikkonen (kesk.) 12 prosentin kannatuksella.
Kolmossijalla on 10 prosentin kannatuksella Petteri Orpo (kok.) ja nelosena 9 prosentilla Riikka Purra (ps.)
Sofia Virta (vihr.) ja Minja Koskela (vas.) saivat molemmat kuusi prosenttia maininnoista, Anders Adlercreutz (r.) ja Harry Harkimo (liik.) neljä.
Sari Essayahia (kd.) parhaana valintana tulevaksi pääministeriksi piti kolme prosenttia vastaajista.