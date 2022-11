Tutkijalta kylmä arvio Venäjän presidentin tulevaisuudesta: "Putin ei näe enää uutta talvea"

– Arvioni on, että Putin ei näe enää uutta talvea. Lännen tehtävänä on valmistautua siihen, mitä seuraavaksi tulee, olipa se sotilasjuntta, näennäisesti ystävällismielinen hallinto tai kaaos, joka johtaa osittaiseen tai jopa täydelliseen Venäjän valtion hajoamiseen, Lucas kirjoittaa.

Venäjä aloitti helmikuun 24. päivä laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa ja on kohdannut vastaiskun toisensa perään.

Vladimir Putinin vallan jatkosta on keskusteltu runsaasti pitkin matkaa. Moni tutkija uskoo edelleen, että Putinin ei ole aivan lähitulevaisuudessa kaatumassa.

Ajatushautomo CEPA (The Center for European Policy Analysis) on voittoa tavoittelematon, Washington DC:ssä sijaitseva ajatushautomo. CEPAn verkkosivujen mukaan se keskittyy transatlanttisen liiton vahvistamiseen tutkimuksen, analyysin ja erilaisten ohjelmien avulla.