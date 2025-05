Tutkija: Yhdysvaltojen sitoutuminen Ukrainan 30 päivän aselepoehdotuksen etenemiseen on epäselvää

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ei usko, että Venäjällä olisi halua suostua pitkiin aselepoihin.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki kuvaa lauantaisen viestin eurooppalaisilta johtajilta Ukrainan aselevosta olleen hyvin yhtenäinen.

Yli 20 maan johtajat kokoontuivat videokokoukseen yhdessä sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa ja päättivät, että Venäjää vastaan asetetaan uusia pakotteita, jos se ei suostu 30 päivän aselepoon Ukrainassa.

Samalla viesti on Linnainmäen mukaan myös vahvempi kuin mitä Euroopalta on aselevon suhteen viime kuukausina kuultu.

– Edelliset viikot ovat oikeastaan menneet siihen, että on yritetty hallinnoida suhdetta Yhdysvaltojen kanssa ja saada käännettyä (Yhdysvaltojen presidentti Donald) Trumpin mieli siihen asentoon, että Ukraina on Yhdysvaltojen kumppani ja että Yhdysvaltojen pitäisi tukea Ukrainaa, eikä suostua mihin tahansa diiliin Venäjän kanssa.

Trumpia halutaan miellyttää

Vielä on Linnainmäen mukaan liian aikaista sanoa, miten aselepoehdotus etenee käytännössä ja mikä Yhdysvaltojen sitoutuminen siihen konkreettisesti on. Viime päivien uutisten perusteella pahimmat huolet siitä, että Yhdysvallat irtautuisi täysin rauhanprosessista, eivät kuitenkaan toistaiseksi näytä käyvän toteen.

30 päivän aselepo raivaisi Linnainmäen mukaan tilaa kohti pysyviä rauhanneuvotteluita. Se sopii lisäksi ehdotuksena hyvin siihen, miten Trump on ajatellut rauhanprosessia.

Myös Trump on ajanut Ukrainaan aiemmin 30 päivän aselepoa.

– Voi ajatella, että eurooppalaiset ja Ukraina yrittävät osittain myös miellyttää häntä tämän avulla, Linnainmäki sanoo.

Venäjällä ei halua pitkiin aselepoihin

Linnainmäki kuvaa aselepoehdotuksen olevan eräänlainen vastine Ukrainalta ja eurooppalaisilta Venäjän aiempiin yksipuolisesti julistettuihin, muutaman päivän tulitaukoihin.

Linnainmäki ei kuitenkaan usko, että Venäjällä olisi halua suostua pitkiin aselepoihin.

– Venäjä ajattelee voivansa pelata aikaa ja asioiden etenevän heille myönteiseen suuntaan. Tämän vuoksi he eivät ole toistaiseksi olleet halukkaita suostumaan pitkäaikaiseen tulitaukoon. Venäjä on kokoajan vaatinut myönnytyksiä ehtona tulitauolle. He katsovat pidemmän tulitauon palvelevan Ukrainaa.