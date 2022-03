"Markkina on sekaisin kuin seinäkello" – energiapuuta Suomessa riittää, mutta pakkastalvina sähköstä voi tulla pula

– Markkina on sekaisin kuin seinäkello. Meillä on asiakkaina metsäteollisuusyrityksiä, joille hankimme raakapuuta, mutta samalla hankimme ja jalostamme itse energiapuuta. Kilpaillaan jatkossa samoista raaka-aineista aivan uudella tavalla, itäsuomalainen korjuuyrittäjä hämmästelee.

Pakkastalveen pitäisi jo varautua

Venäjän tuonnin nopea tyrehtyminen on lisännyt merkittävästi esimerkiksi lämpölaitosten kyselyjä energiapuuyrityksiin. Varastoja halutaan täydentää, ja se on kasvattanut sekä hakkeen että rankapuun kysyntää selvästi.

– Joka päivä tulee kyselyjä. Seuraava lämmityskausi huolestuttaa jo monia. Jos tulee kova pakkastalvi, haasteita on edessä, yrittäjät sanovat.

Tilanne on pantu merkille myös Luonnonvarakeskuksessa.

Miljoona hehtaaria hoitamatta

Tuoreimman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomessa on 900 000 hehtaaria pelkästään myöhässä olevia ensiharvennuksia. Myös nuorten metsien rästit ovat kasvaneet jo pitkään. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että metsissä riittää puuta kaikille halukkaille myös uudessa kysyntätilanteessa.

– Aktiivisuuden on lisäännyttävä metsissä koko ketjussa, Sikanen tiivistää.

Puuta kaipaavat jatkossa aiempaa enemmän myös isot metsäteollisuusyritykset ja yksityiset sahat, joista monilla on menossa historiansa suurimmat investoinnit ja kapasiteetin nostaminen. Osa uusista investoinneista on vanhaa tuotantoa korvaavia.

"Hinta huolestuttaa"

Lämmitykseen kelpaavaa pienpuuta on metsissä tuhottomasti. Nyt niille avautui yhdessä yössä parempi markkina. Iso kysymysmerkki on miten käy teollisuuden ainespuuksi kelpaavalle mänty-, kuusi- ja koivukuitupuulle.

Nouseeko energiapuun hinta niin paljon, että metsänomistajille on edullisempaa myydä se polttoon kuin metsäteollisuudelle.

– Ainakin Itä-Suomessa hinnan pitää nousta. Venäjän tuonti on näkynyt eniten lähellä itärajaa. Esimerkiksi Keski-Suomessa on paljon toimivammat energiapuumarkkinat ja siellä maksukykyä on ollut, sanoo MHY Pohjois-Karjalan metsävarapäällikkö Mika Lappalainen.