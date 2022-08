Metsien kasvu heikkenee, odottaako Suomea miljardilasku päästöistä? – "Ei tätä kukaan osannut ennakoida"

– Metsien kasvu on, päinvastoin kuin yleensä uutisoidaan, ilmastoa viilentävää. Metsät eivät ole muuttuneet päästölähteiksi, vaan ovat edelleenkin merkittävä hiilinielu, toteaa Peisa.

Sen sijaan maanperän käyttö viljelysmaana on Peisan mukaan päästön lähde. Metsien kasvu ei riitä enää kompensoimaan maaperän viljelypäästöjä, siksi metsien rooli hiilinieluna on heikentynyt.

Suomen metsien kasvu on hidastanut, mutta miksi?

– Syystä tai toisesta metsiemme kasvu on kuitenkin heikentynyt. Kasvun hidastuminen on pudottanut hoidetun metsämaan nielua merkittävästi, sanoo Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Ovatko metsähakkuut syynä sille, että hiilinielu on pienentynyt niin merkittävästi?

Tuleeko Suomelle EU-sanktioita päästöistä?

Mutta mikä on Suomen rooli tulevassa EU:n maankäyttöpolitiikassa?

– Henkilökohtainen näkemykseni on, että mikäli tavallinen suomalainen metsäteollisuustoiminta ei mahdu näihin asetuksiin ilman, että joudumme valtiotasolla sanktioita maksamaan, niin asetus ei ole toimiva, sanoo Peisa.

Ollikaisen mukaan on kuitenkin mahdollista, ettei metsäteollisuus kärsi asetuksista.

– Katsotaan, mikä tulee olemaan Luonnonvarakeskuksen lopullinen arvio siitä, miksi metsien kasvu on heikentynyt. Yhtenä vaihtoehtona on, että olemme hakanneet metsien ikäluokkajakauman huonosti. Ulkoisia syitä ei ole, vaan se on itsemme aiheuttamaa. Mutta ei kukaan tätä osannut ennakoida, sanoo Ollikainen.