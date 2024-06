IS: Hallitukselta raju päätös metsien suojelusta – oppositio raivostui: "Tämäkin Orpon lupaus on nyt petetty"

IS:n mukaan hallitus hyväksyi nyt esityksen, jonka perusteella havumetsän keski-ikä on oltava Etelä- ja Keski-Suomessa 140-vuotiasta ja pohjoisessa 160–200-vuotiasta. Lehtimetsän on puolestaan oltava Etelä- ja Keski-Suomessa 100-vuotiasta ja pohjoisessa 140-vuotiasta.

Oppositio raivostui

Esityksen voitto on nostanut äläkän oppositiossa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että hallitus on päätymässä "satumetsäkriteereihin", joiden seurauksena etenkään Etelä-Suomesta ei käytännössä suojeltavaa metsää löydy.

– Vielä maanantaina Orpo äksyili, että ei saa puhua satumetsäkriteereistä, että kyllä hänen lupauksensa valtion vanhojen luonnontilaisten metsien suojelusta toteutuu. Näyttää, että tämäkin Orpon lupaus on nyt petetty!, Ohisalo kirjoittaa X:ssä.

Hallitus on luvannut hallitusohjelmassaan toimia luontokadon ehkäisemiseksi. Ohjelmassaan hallitus on luvannut muun muassa, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja että luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä.