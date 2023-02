Raportti: Venäjä on siirtänyt tuhansia ukrainalaislapsia aivopesuleireille – tutkijat paikansivat 43 leirin verkoston, jota organisoi Kreml

Raportin mukaan Venäjä on vienyt tuhansia lapsia sodan riepottelemasta Ukrainasta, ja siirtänyt niitä järjestelmällisesti ympäri Venäjää erilaisille leireille. Conflict Observatoryn mukaan Venäjä on rakentanut lapsien käsittelemiseen laajan verkoston, jonka tarkoituksena on siirtää lapsia kauas kotimaastaan.