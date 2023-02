Puolustusministeri Savola: Leopard-koalitio ei ole luhistumisen partaalla – "Kyllä tästä yhteistyömalli löytyy"

Kokouksen jälkeen medialle tiedotustilaisuuden pitänyt puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) sanoi Venäjän sotatoimien Ukrainassa vaikuttavan Naton puolustukseen ja pelotteeseen siten, että puolustusta Euroopassa on vahvistettava.

– Tässä on havaittavissa kaksi kulmaa. Osa maista toi (esiin) sen, että kaksi prosenttia pitää olla lattia, eli vähintään kaksi prosenttia. Ja huomasi, että useilla mailla menee aikaa, että ne pääsevät edes sinne kahden prosentin tasoon, Savola kommentoi kokouksen jälkeen.

– Seuraavan hallituksen on tehtävä päätös siitä, että tässä kahden prosentin tasossa tullaan pysymään myös jatkossa.

Seuraava kunnostettava asia Suomessa on maavoimat, Savola arvioi.

Valmisteleeko Venäjä ilmahyökkäystä?

Financial Times puolestaan välitti tiistaina kuvan, että kokousseinien sisällä asiasta olisi käyty tätä synkempää keskustelua.

"Merkittävä osa" toivoi nopeaa ratifiointia

– Pääsihteeri Stoltenberg tekee lujasti töitä tämän kysymyksen eteen. Hän on selvästi laittanut itsensä likoon ja on matkustamassa Ankaraan huomenna ja on edistämässä tätä jäsenyyttä.