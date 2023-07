Mitä RKP nyt haluaa? Näin Anna-Maja Henriksson vastaa

"Vakava paikka"

– Hyvin yksimielisiä olimme siitä, että viime päivien keskustelu nollatoleranssista rasismiin on meille äärimmäisen tärkeä asia. Nyt on kyse siitä, ovatko kaikki ministerit ja puolueet tähän käytännössä sitoutuneita.

– Tiedämme kaikki, että meidän pitäisi päästä toteuttamaan hallitusohjelmaa, mutta sekään ei ole mahdollista ennen kuin tältä osin on läpikotaisesti käyty tilanne lävitse ja meillä on myös varmuus siitä, että se, mitä sanotaan, myös toteutuu käytännössä. Eli jos irtisanoutuu kaikesta rasismista, sen pitää myös näkyä kaikissa kirjoituksissa, jotka hallituksen ministerit tästä eteenpäin tekevät. Ja tämä on nyt se hankala pala tässä.

Puhe mustista säkeistä järkytti

– Tästä meidän on käytävä perusteellinen keskustelu, että miten on oikeasti asian laita. Muun muassa. Tämä on yksi esimerkki, jossa meidän näkemyksemme ovat hyvin kaukana toisistaan. Ja kyse on nyt siitä, pystymmekö löytämään yhteistä säveltä.