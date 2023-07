Puhemies Halla-aho: Olen valmis keskeyttämään istuntotauon, jos eduskunta sitä tahtoo – "Enemmistön kanta on eduskunnan kanta"

"Poikkeuksellinen toimenpide"

– Istuntotauon keskeyttäminen on hyvin poikkeuksellinen toimenpide. Tämänhetkisen tietoni mukaan aloite istuntotauon keskeyttämiseen, kun se on toteutettu, on aina tullut hallitukselta. Ja se on liittynyt tilanteisiin, jossa on tarvittu kiireellisesti eduskunnan kanta johonkin kysymykseen.