Tutkija: Ravintoloitsijat saavat lokaa niskaansa koronapassin vastustajilta, koska ovat ihmisen kokoinen kohde

Sosiaalisen median vaikuttajilla merkittävä rooli

Jos ei saada haastettua hallitusta, haastetaan yrittäjät

– On vaikea maalittaa Pfizeriä tai Modernaa. Kun mennään alaspäin kansalaisyhteiskunnan portaita kohti pienempiä toimijoita, niin tarjoutuu ihan toisenlainen konkreettinen keino, jolla voi pakottaa toisen keskusteluyhteyteen tavalla, jota ei voi saavuttaa lääkejättien tai Suomen hallituksen kanssa, Pyrhönen arvioi.

”He ajattelevat tekevänsä tärkeää vastarintatyötä”

Hänen mukaansa koronakriittinen liikehdintä on osalle sen jäsenistä jo osa identiteettiä, jossa asia koetaan vahvasti ja suorastaan vakaumuksellisesti. Liikehdinnässä koetaan esimerkiksi, että koronarajoituksiin ja esimerkiksi koronapassiin liittyy katalia ja ääneenlausumattomia valtion kontrollipyrkimyksiä kansalaisiinsa. Näitä tavoitteita pidetään mahdottomina hyväksyä, ja niiden taustalla saatetaan nähdä salaliittoihin liittyviä selityksiä.

– He ajattelevat tekevänsä tärkeää vastarintatyötä, ja että myöhemmät ajat tulevat osoittamaan miten tärkeää ja suuressa arvossa heidän tekemänsä työ on, Pyrhönen kertoo.

Korona voinut tuoda joillekin uutta kuulijakuntaa

Huomionarvoista on, ettei liikehdintä ole syntynyt Suomessa tyhjästä, vaan se on voinut ottaa jo pitkään malleja ulkomailla tapahtuvasta vastaavasta toiminnasta, jota liikehdinnän aktiivisimmat henkilöt, joille toiminta on elämälle keskeisiä asioita, ovat sosiaalisen median kautta seuranneet.